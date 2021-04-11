Известный адвокат сравнила юридическую подготовку Пашаева и Навального

В рамках программы «Милонов-шоу» известный российский юрист Виолетта Волкова оценила действия осужденного Алексея Навального. Гостья передачи подчеркнула, что все шаги блогера нацелены на публику, их нельзя связывать с юриспруденцией.

Ведущий Виталий Милонов вспомнил и о другом популисте — адвокате Эльмане Пашаеве. Юрист получил широкую известность во время дела Михаила Ефремова. Позиция правозащитника не понравилась актеру, и он отказался от его услуг. Позже в отношении Пашаева возбудили три уголовных дела о заведомо ложных показаниях в качестве свидетеля.

— А вам не кажется, что Пашаев и Навальный по уровню юридической подготовки примерно одинаковы? — поинтересовался Милонов. — Вы знаете, нет, они совершенно разные по уровню юридической подготовки, разные цели преследуют. Пашаев выстраивает свою юридическую пирамиду, а Навальный выстраивает политическую пирамиду. Одному приносит деньги деятельность вот таких — я не знаю, как их назвать, «хомячки», «пионеры», — которых он под себя там набрал в свою корпорацию, и они там на него работают. А Навальный выстраивает пирамиду под людей, которые ничего в юриспруденции не понимают, — ответила Волкова.

Гостья программы рассказала и о защите людей, которые под давлением Навального и его сторонников выходят на незаконные акции. В результате задержанные полицией остаются один на один со своей проблемой.

«Я защищаю людей, которые выходят, мне и сейчас их жалко, потому что те люди, которых он обманывает, которые выходят на площади, на которых он, собственно, делает свой политический и финансовый капитал, они же не понимают, что их обманывают. Понимаете, для них это все как-то всерьез, они его воспринимают как политика. <...> Когда ты молодой — ты радикал, когда ты подрастаешь и мозги отрастают наконец-то — становишься консерватором. Люди взрослеют и понимают, что их обманывают. Но им на смену приходит новая поросль, новая молодежь. И вот именно на них сейчас и паразитирует Навальный. Я никогда не была сторонницей либеральных взглядов, но мне всегда было жалко людей, поэтому я действительно выходила, я их защищала», — поделилась юрист.

Напомним, что команда Навального, помимо организации незаконных мероприятий, не раз нарушала введенные ограничения на фоне пандемии коронавирусной инфекции.