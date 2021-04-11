Трое пострадавших в ДТП с автобусом в Турции россиян остаются в больнице

Анкара, 11 апреля. Трое граждан РФ, которые попали в больницу в результате крупного ДТП в Турции, остаются в медучреждении. Угрозы для их жизни нет.

Авария с участием автобуса зафиксирована на трассе Конья — Аксарай. Туристы направлялись из Антальи в Каппадокию. Водитель транспорта не справился с управлением на обледеневшей дороге, после чего автобус съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии погибла женщина. Более 10 человек получили различные травмы.

Российский МИД выразил соболезнования родным погибшей в аварии в Турции туристки, сообщал ФАН.

На место происшествия выезжали представители российской дипломатической миссии в Турции. Москва взаимодействует с Анкарой для установления всех обстоятельств ДТП.