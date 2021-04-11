Поклонникам понравился стильный образ Пугачевой в брюках и кедах

Москва, 11 апреля. Известная российская певица Алла Пугачева вышла в свет в непривычном для себя образе. Звезда появилась в белом пиджаке, светлых брюках и стильных серебристых кедах.

Снимок Пугачевой опубликован в фан-аккаунте артистки в Instagram. Алла Борисовна позирует на фото вместе с супругом Максимом Галкиным и подругой Алиной Редель. Поклонникам очень понравился ее новый стиль.

«Просто шикарный образ! Белый цвет к лицу Алле Борисовне, он ее освежает. Классное сочетание пиджачка и блузки с цветочным принтом! Стилисту большой респект!» — написала пользовательница. «Пора уже Алле на «Модный приговор» отправляться экспертом, вместе с Александром Васильевым будут комментировать наряды участников», — добавил фолловер. «Аллочка, выбрали прекрасный молодежный стиль. А когда приведете голову в порядок?» — поинтересовался подписчик.

Ранее сообщалось, что Пугачева побывала на спектакле в МХТ им. Чехова в Москве. После постановки она пообщалась с актерами в фойе театра и сделала совместное фото. Поклонники едва узнали артистку, которая в этот вечер отказалась от традиционного макияжа.