Невестка певицы Валерии призналась, что хочет родить второго ребенка

Москва, 11 апреля. Супруга младшего сына Валерии — Лиана Шульгина — только в начале этого года впервые стала мамой, но уже задумывается о втором ребенке.

Жена Арсения Шульгина на днях устроила в своем Instagram-аккаунте цикл ответов на вопросы подписчиков. По словам невестки Валерии, ей в личные сообщения приходит большое количество вопросов о материнстве. У молодой родительницы не так много личного времени, чтобы пообщаться с аудиторией, но на самые популярные комментарии она все же ответила.

Так, у Лианы поинтересовались, на кого похожа ее дочка Селин. В ответ невестка Валерии заявила, что девочка еще на УЗИ показалась ей похожей на супруга. По словам девушки, сходство было очевидным даже на таких ранних сроках. Кроме того, ей задали вопрос, хочет ли она завести еще детей.

«Хотите мальчика родить, Сеню номер два?», — поинтересовалась одна из подписчиц

Шульгина призналась, что готова второй раз сделать певицу Валерию бабушкой. Она не против снова забеременеть, и подарить супругу сына или еще одну дочку. Знаменитая артистка, кстати, с удовольствием помогает невестке и сидит со своей внучкой. Оказалось, Лиана очень боится доверять дочку чужим людям и прибегает к услугам няни только в экстренных ситуациях.

В начале апреля маленькой Селин исполнилось три месяца. Певица Валерия поделилась снимком, на котором запечатлена с сыном Арсением Шульгиным и невесткой Лианой, и поблагодарила их за прекрасную внучку.