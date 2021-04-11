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Президент Украины напомнил об ужасах Второй мировой войны

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Президент Украины напомнил об ужасах Второй мировой войны

Киев, 11 апреля. Мир не должен допустить повторения страшных событий Второй мировой войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он выступил с обращением по случаю Международного дня освобождения узников нацистских концлагерей. Государства не должны допустить событие, по масштабам соотносящееся со Второй мировой, выразил он уверенность.

От его имени цветы были возложены к памятнику погибшим от нацистских преступников в годы Великой Отечественной войны на территории заповедника «Бабий Яр». С 1941 года оккупационными силами и их сообщниками в этом месте проводились массовые казни как по этническим, так и по идеологическим соображениям.

Белоруссия ранее сообщила о намерении заручиться поддержкой России и Германии по делу о геноциде времен ВОВ.

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