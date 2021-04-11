Анастасия Макеева откровенно рассказала об отношениях с женатым мужчиной

Москва, 11 апреля. Новый избранник Анастасии Макеевой оставил жену с четырьмя детьми ради отношений с актрисой. Мужчина даже сделал звезде предложение руки и сердца.

Макеева уже вовсю готовится выйти замуж за предпринимателя Романа Малькова. Этот брак станет для нее четвертым. По словам артистки, ее не смущают ни четверо детей ее избранника от предыдущих отношений, ни волна осуждения. На момент знакомства с Анастасией Макеевой мужчина был женат. Сама звезда считает это судьбой и отмечает, что именно Роман «нашел ее». С возлюбленным артистка познакомилась благодаря дачному ремонту. Избранник как раз трудится в этой сфере.

Макеева поначалу не отвечала на знаки внимания со стороны мужчины, однако тот убедил ее в серьезности своих намерений. По словам актрисы, Роман очень любит своих детей, однако его экс-супруга из-за сильной обиды не дает ему общаться с наследниками.

«Светлана из тех женщин, которые считают, что если родили детей, то им пожизненно обязаны. Сейчас она все очень болезненно воспринимает. Роман пошел на все ее условия по поводу финансов и быта, но ей хочется мести, она объявила войну», — рассказала Макеева в передаче «Секрет на миллион» на НТВ.

Она отметила, что предразводная ситуация в семье избранника началась еще в 2019 году. При этом сам Роман в настоящее время живет в России, а его бывшая жена и дети – в Словении. Экс-супруга Малькова обвиняет мужчину в том, что он оставил ее и детей без средств к существованию.

В студии «Секрета на миллион» Анастасия Макеева встретилась с певицей Анастасией Стоцкой, с которой находила в многолетнем конфликте. Причиной раздора стала главная роль в нашумевшем мюзикле «Чикаго».