Крымский политик предложил Эрдогану посетить полуостров

Симферополь, 11 апреля. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган должен посетить Крым, чтобы проявить мудрость и мужество. Об этом заявил крымский парламентарий Юрий Гемпель.

Глава турецкого государства ранее поддержал «Крымскую платформу», которую планирует провести Киев, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Эрдоган, если он действительно мудрый и мужественный политик, может приехать в Крым», — заявил Гемпель.

Парламентарий добавил, что российская сторона готова вести открытый диалог со всеми странами и выстраивать добрососедские отношения. Однако со стороны президента Турции пока звучат только оскорбительные для крымчан высказывания, сообщил политик.

Как стало известно ранее, обещание Эрдогана по Крыму назвали дарами данайцев.