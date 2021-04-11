Китайские СМИ рассказали, чем закончится возможный конфликт между США и Россией

Пекин, 11 апреля. Ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой может привести к военному столкновению между двумя странами. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

Эксперты отмечают, что США используют Евросоюз и НАТО для оказания давления на Москву. Кроме того, Вашингтон подталкивает Украину к обострению ситуации в Донбассе, что также вызывает обеспокоенность у российской стороны, передает «ПолитРоссия».

«Однако русские — боевая нация — настроены решительно. Россия готова ответить на вызов Запада. Поэтому угроза третьей мировой войны снова становится актуальной», — говорится в публикации.

Аналитики напомнили, что Россия обладает одним из самых крупных в мире ядерных арсеналов. При этом Москва продолжает модернизировать данный вид вооружений. Наличие у России ядерного оружия делает невозможным победу США в случае военного противостояния между странами. При этом вооруженный конфликт России и США чреват серьезными последствиями для всего мира.

«Таким образом, вероятность начала войны между двумя странами остается низкой, ведь ни Москва, ни Вашингтон не хотят ставить под удар свою мощную державу, которую было непросто построить», — резюмируют эксперты.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что США занимаются разработкой биологического оружия в лабораториях, которые находятся около границ России и Китая. По его словам, американская сторона утверждает, что лаборатории якобы являются исследовательскими центрами, где специалисты из США помогают местным ученым разрабатывать новые способы борьбы с тяжелыми заболеваниями, передает «Царьград».