В Европарламенте призвали ужесточить санкции против РФ. События дня. ФАН-ТВ

В Европарламенте призвали к ужесточению санкций против России Европа и США должны ужесточить санкции против России. С таким заявлением выступил руководитель ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер. По его словам, Москва продолжает курс «опасных провокаций». Предполагаемое перемещение войск к границе Украины он назвал испытанием для Запада. Ранее США и ряд стран Европы заявили об эскалации «российской агрессии» и призвали Москву объяснить причины передвижений войск в Крыму и у восточной границы Украины. Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что следить за передвижением российских войск по территории страны бессмысленно.

Собянин рассказал о второй волне реновации в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вторая волна реновации в столице будет более масштабной. По его словам, большинство зданий для первого этапа программы уже строятся или находятся в стадии проектирования. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона москвичей из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города. К 2032 году власти хотят расселить жильцов более 350 тысяч квартир.

Гинцбург усомнился в прогнозах роста заболеваемости COVID-19 Глава НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, усомнился в прогнозах, согласно которым в апреле в России резко вырастет заболеваемость коронавирусной инфекцией. «Если у экспертов есть какие-то базы данных, на основе которых они могли бы делать прогнозы, ну, тогда я поверил бы. Но я не понимаю, откуда они эти исходные данные могли взять. А без них такого рода прогнозы похожи на гадание», — приводит его слова «Интерфакс». Эксперт также прокомментировал вероятность «третьей волны» заболеваемости в стране. По его словам, он не является сторонником подобного деления. Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с распространением коронавируса в регионах страны имеет тенденцию к стабилизации.