Юрист Волкова подтвердила связь «Пражского клуба» с иностранными спецслужбами

Российский адвокат Виолетта Волкова поделилась в передаче «Милонов-шоу» мнением об организации «Пражский клуб».

Руководителем «Пражского клуба» является адвокат по делам о госизмене и шпионаже Иван Павлов. Наибольшую известность юрист приобрел, отмазывая людей, замешанных в массовых беспорядках и желающих провести государственный переворот в России в интересах Запада. Ранее таким мнением с Федеральным агентством новостей поделился политолог Сергей Марков.

Поддержка западных структур подтверждается и тем, что в 2015 году Павлов получил от американского национального фонда финансовую помощь в размере более 70 тысяч долларов, а фонд Джорджа Сороса заплатил ему 200 тысяч. Созданием «Пражского клуба» Павлов обязан своей жене — Дженнифер Гаспар. Благодаря ее связям и на средства прозападной чешской неправительственной организации CEELI Institute появилось неформальное объединение российских адвокатов.

Гостья передачи «Милонов-шоу» Виолетта Волкова не обошла этот момент стороной.

«У нас есть так называемый «Пражский клуб», объединяющий адвокатов. Изначально люди, конечно, полагали, что это обучающая организация. Но за «Пражским клубом» абсолютно точно стоят определенные враждебные России иностранные силы», — заявила Виолетта Волкова.

Российский адвокат отметила, что именно в Петербурге ветвь «Пражского клуба» достаточно сильная — представители организации постоянно продвигают антироссийские взгляды именно в Северной столице.

— То есть можно ли сказать, что там есть «хвостик», предположим, иностранных спецслужб? — уточнил ведущий Виталий Милонов.

— Конечно! Это мое личное мнение, я абсолютно точно считаю, что там есть не просто «хвостик», а «хвостище», — подтвердила российский адвокат.

Летом 2020 года сотрудники правоохранительных органов задержали Ивана Сафронова, которого в 2012 году завербовали чешские спецслужбы. Сафронов в 2017 году передавал информацию, составляющую гостайну. Правозащитное объединение «Команда 29» запустило сбор средств в поддержку обвиняемого в госизмене. Известно, что объединение связано с «Пражским клубом».