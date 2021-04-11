Труп мужчины с травмами головы обнаружен под мостом в Ленобласти

Санкт-Петербург, 11 апреля. Полиция расследует дело об убийстве мужчины в Всеволожском районе. На его теле были обнаружены ушибленные раны.

Житель поселка Красная Заря обнаружил тело мужчины под мостом через реку Черная, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Прибывшие на место происшествия стражи порядка нашли на трупе ушибленные раны и повреждения костей головы.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. Личные вещи погибшего были взяты для проведения экспертизы. В настоящий момент полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее ФАН сообщал о бездомном жителе Ленобласти, который стал подозреваемым по делу об убийстве возлюбленной.