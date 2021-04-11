Власти Италии заподозрили мафию в попытках отнять вакцину у местных жителей

Рим, 11 апреля. Преступные итальянские группировки могут перенаправлять поставки вакцин от коронавируса для спасения собственных друзей и родственников.

Продолжающийся рост смертности от коронавируса в Италии привел к тому, что премьер-министр страны Марио Драги заподозрил мафию в попытках обеспечить свое окружение вакциной от COVID-19. В связи с этим парламентская комиссия по борьбе с преступными организациями начала расследование по данному инциденту.

Больше всего опасений у правительства вызывает попытка толпы использовать власть для того, чтобы сделать прививки от коронавируса раньше намеченного срока. Известно, что благодаря вольному толкованию основных принципов Министерства здравоохранения уже 20 регионов Италии позволили себе выделять вакцину для политиков, юристов, судей и журналистов. Сицилия, Калабрия и Кампания также выдали разрешение на вакцинацию огромному количеству людей вне очереди.

Это побудило парламентскую комиссию по борьбе с мафией потребовать имена уже получивших прививку. Марио Джиарруссо, член комиссии и давний участник кампании по борьбе с мафией, заявил, что лично запросил списки имен из нескольких южных регионов.

«Вакцинируются люди, которые находятся вне приоритетной категории, определенной правительством, особенно в некоторых регионах, где существует высокая плотность мафии. Мы подозреваем, что мафия управляет вакцинами», — цитирует его POLITICO.

По его словам, в таких регионах Италии, как Калабрия, власть часто переходит в руки мафии. Однако даже в тех областях, где она не имеет особого влияния, распространение вакцины не смогло поставить в приоритет пожилых граждан.

Не так давно премьер-министр Италии оценил важность закупки «Спутника V» для страны. На пресс-конференции он заявил, что производственные возможности российского препарата «очень ограничены» и «будут незначительными» для Италии в случае, если контракты на поставки других вакцин будут соблюдены.