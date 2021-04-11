Россиянам рассказали, когда избавляться от сбережений в долларах

Москва, 11 апреля. Главный портфельный управляющий Инвестиционного фонда «КТ» Вячеслав Зайченко объяснил жителям России, при каких условиях стоит продавать долларовые сбережения.

Совет эксперта относится к тем держателям американской валюты, кто может распоряжаться довольно крупными суммами. Речь идет о накоплениях в валюте от 100 тысяч долларов, пишет URA.RU.

«Когда цена дойдет к 81 рублю, то <...> можно сконвертировать валюту в рубль и получить добавленную стоимость», — считает собеседник издания.

Задумываться об этом не стоит держателям меньших сумм, добавил эксперт. При этом он выразил сомнение в том, что доллар может добраться до указанной отметки. Нефтяные фьючерсы должны начать расти в ближайшее время, что поддержит рубль и не даст доллару подорожать, подытожил Зайченко.

Основатель Frendex Group Руслан Пичугин ранее рассказал журналистам, каким может быть курс рубля на майские праздники. На фоне роста стоимости нефти российская валюта получит поддержку с конца апреля, уверен бизнесмен.