Зинчук отказался страховать ноги при игре с Ананко и Онопко

Москва, 11 апреля. Российский гитарист-виртуоз Виктор Зинчук рассказал ФАН о травмах, которые получает, играя за артистическую футбольную команду «Старко». Музыкант, когда-то застраховавший свои руки на крупную сумму, заявил, что ноги страховать не собирается.

«Сейчас этого никто не сделает, это очень рискованно, — пояснил Зинчук. — Я на футболе не раз ломал пальцы. И связки рвал, и мениск мне вырезали. Никто не будет заключать с тобой контракт, если ты травмоопасен (смеется)».

Гитарист добавил, что он не боится травм и повреждений.

«Есть такой закон — если бояться чего-то, то именно это с тобой и случится», — уверен собеседник ФАН.

Зинчук добавил, что ему доводилось играть на одном поле с прославленными футболистами. Кроме того, спорт помогает музыканту поддерживать форму.

«Я поддерживаю форму, играя в футбол. Как всегда, мне везет. На поле я оказываюсь со всеми прославленными футболистами. Это и Мостовой, и Дмитрий Ананко. Недавно вот играл в матче с нашим прославленным защитником Онопко. Мы играем с ветеранами — Сычев, Васьков», — рассказал гитарист.

По мнению Виктора Зинчука, футбол — это самый популярный вид спорта. Точно так же, как и гитара — самый популярный инструмент.

Напомним, ранее Виктор Зинчук в свой 63-й день рождения и накануне сольного концерта в эксклюзивном интервью ФАН рассказал о коллекции гитар, которая спасла его во время пандемии, о пользе высшего образования для музыкантов и о нежелании подражать блюзменам. Также музыкант назвал свое самое большое достижение и признался в любви к классической инструментальной музыке.