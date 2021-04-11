Аналитики NI назвали мощнейшее оружие Москвы, которое напугало весь мир

Вашингтон, 11 апреля. Советский Союз смог создать большое количество различного мощного вооружения, которое смогло напугать весь мир, заявили американские аналитики.

Любой сверхдержаве необходим широкий арсенал супер-оружия, и у СССР его было в избытке, пишет военный эксперт из США Кайл Мизоками в своей статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. По его словам, военная мощь Советского Союза действительно пугала Соединенные Штаты, так как армия могущественного СССР была одной из самых сильных на планете.

Главной ставкой Советского Союза стал курс на развитие науки, техники и промышленного производства, отметил эксперт. По его словам, Москве удалось создать большое количество передовых видов оружия, многие из которых до сих пор находятся в строю.

Первым образцом в списке самого грозного оружия СССР, составленном Мизоками, оказался легендарный автомат АК-47, созданный советским конструктором Михаилом Калашниковым. По словам эксперта, характерный силуэт «калаша» сделал его самым узнаваемым оружием послевоенной эпохи в мире. Главным преимуществом автомата стал мощный патрон калибра 7,62 миллиметра вкупе с прочным корпусом и простотой в эксплуатации.

Эксперт обратил внимание и на субмарины проекта 941 «Акула», являющиеся крупнейшими из когда-либо существовавших подводных лодок в мире. По его словам, во времена СССР подобные АПЛ с баллистическими ракетами на борту являлись основой сил ядерного сдерживания Москвы на море. Мизоками отметил, что «Акулы» значительно превосходят по размерам американские образцы классов Los Angeles и Ohio. Он напомнил, что в настоящий момент одна такая субмарина до сих пор используется в ВМФ РФ для тестирования ракет «Булава».

Советские инженеры в конце Второй мировой войны представили совершенно новый средний танк Т-54, значительно отличавшийся от предшественников новым корпусом, подвеской, башней и 100-миллиметровым орудием, отметил аналитик. По его словам, эта машина сочетала в себе высокую огневую мощь, защиту и мобильность. Дальнейшие усовершенствования породили на свет еще более грозный образец, способный вести бои в условиях ядерной войны, под названием Т-55. Этот танк стал главной опорой Красной армии до появления Т-62, уточнил Мизоками.

Стратегический бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь» стал последним подобным самолетом, сконструированным в СССР, пишет эксперт. По его словам, ночное время суток и плохие погодные условия не являются помехами для этой машины. Аналитик подчеркнул, что этот бомбардировщик был спроектирован для обхода американской противовоздушной обороны и нанесения ударов посредством крылатых ракет с ядерными боеголовками.

Мизоками также обратил внимание на 122-миллиметровую буксируемую гаубицу образца 1938 года. По его словам, эта пушка была самым распространенным крупнокалиберным орудием, стоявшим на вооружении Красной армии. Он уточнил, что дальность стрельбы образца составляла практически 12 километров, а фугасный снаряд для гаубицы весил 21 килограмм.

Ранее эксперты из США составили список самых мощных бомбардировщиков ВКС РФ, среди которых также оказался Ту-160.