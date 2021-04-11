Политолог Бондаренко раскрыл планы Зеленского на следующий президентский срок

Киев, 11 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский не ограничится одним или двумя президентскими сроками. Так считает директор фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.

Владимир Зеленский был шоуменом, а теперь, придя на пост главы украинского государства, просто так власть не отдаст.

«Я думаю, что одним или двумя сроками он не ограничится <...> Он стал политиком. Одно дело — делать романтические заявления, идеалистические заявления, будучи шоуменом, а другое дело — придя в политику, почувствовать вкус власти», — заявил политолог.

Кость Бондаренко уверен, что Зеленский шел в политику «по приколу» с мыслью, что сможет разрушить сложившиеся в украинской политике правила и совершить революцию властных институтов. Однако в процессе он понял, что все и так функционирует.

Глава фонда «Украинская политика» полагает, что одного президентского срока Владимиру Зеленскому будет мало, поэтому он пойдет дальше. По словам эксперта, действующему лидеру Украины поможет задержаться у власти тот факт, что в настоящее время он не имеет конкурентов.

«Крупных игроков он абсолютно устраивает: если взять во внимание интересы крупного бизнеса, то там он со всеми нашел общий язык. И я не вижу проблем для того, чтобы переизбраться во второй раз, а потом поменять Конституцию и обнулить свои первые два срока», — сказал Бондаренко.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Надежда Савченко оценила последствия правления Зеленского.