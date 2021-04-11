Мусульманки раскритиковали школу танцев на пилоне в Казани

Казань, 11 апреля. Студию по pole dance для мусульманских женщин, которая недавно открылась в Казани, раскритиковали женщины, исповедующие ислам.

Мусульманкам нет необходимости заниматься танцами на шесте, заявила председатель Союза мусульманских женщин России и Татарстана Наиля Зиганшина. Студию танца на пилоне Зиганшина назвала стриптиз-школой.

«В семье мусульман нет проблем с деторождением. Все семьи многодетные, у всех по пять, восемь, десять детей. И обучать мусульманок еще каким-то искусствам, называя это еще спортом, нет необходимости», — подчеркнула председатель в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Спорт должен присутствовать в жизни женщины, признала руководитель общественной организации, но верующие мусульманки должны выбрать другой вид занятий, им нет никакой необходимости танцевать на пилоне перед мужем. Зиганшина усомнилась в безопасности заведения: кто-то может сфотографировать и опубликовать снимки с не совсем нравственными танцами. Муж должен любить свою жену такой, какая она есть, заявила мусульманка.

Основательница школы Лейсан Даулетова уверяет, что студия работает строго по канонам ислама и востребована у женщин этой религии. Занятия проходят за закрытыми дверями и окнами. Открытие студии одобрил ее муж, магистр шариатских наук и богослов.