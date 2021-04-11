Водитель Infiniti погиб после столкновения со столбом в Вологде

Вологда, 11 апреля. Мужчина, находясь за рулем иномарки, не вписался в поворот на высокой скорости и влетел в опору ЛЭП. Он скончался до приезда врачей.

Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП на Ленинградской улице, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Жертвой аварии стал мужчина, который находился за рулем автомобиля марки Infiniti.

По данным следствия, местный житель пытался войти в поворот на высокой скорости, но не справился с маневром. Гражданин от полученных травм скончался на месте, а две его пассажирки получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Инцидент произошел в ночное время суток. На записях с камер видеонаблюдения можно заметить, как другие водители останавливались, желая помочь участникам ДТП.

Ранее сайт «360tv.ru» сообщал о трех российских туристах, которых госпитализировали после аварии с автобусом в Турции.