Рогозин объявил о завершении испытаний модуля МКС «Наука»

Москва, 11 апреля. Модуль для Международной космической станции «Наука» прошел цикл заводских испытаний, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Проверка МЛМ (многофункционального лабораторного модуля) подошла к концу. Завершена подготовка соответствующей документации. Было получено разрешение на разборку схемы и перевод модуля в барокамеру, сообщил Рогозин на своей странице в соцсети Twitter.

«Работа по подготовке к запуску модуля «Наука» идет», — указал он.

«Наука» является 17-м по счету компонентом для МКС и станет одним из самых больших отсеков на станции. Модуль по счету будет четвертым научным блоком. Сборка и приведение в готовность потребует десяти выходов в открытый космос.

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков ранее показал внешний вид шести городов из космоса.