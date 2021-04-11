Афонский монах предсказал будущее России и США

Карье, 11 апреля. Афонский монах Стефан Карульский предсказал ближайшее будущее России и Соединенных Штатов. По его словам, США ждут тяжелые испытания.

Отшельник покинул этот мир 20 лет назад, однако успел оставить пророчество о будущем двух держав. Монах не раз уверял, что к нему являлись в видениях Богоматерь и черти, и в один момент он понял, что способен к прорицанию.

Карульский уверял, что Соединенные Штаты могут исчезнуть с лица земли как государство.

«Америка, кстати, скоро рухнет. Пропадет страшно, начисто. Американцы будут бежать, стараться спастись в России и Сербии. Так будет», – рассказывал он людям.

Монах раскрыл подробности одного из самых впечатляющих видений. По словам Карульского, в начале XXI века на весь мир обрушится водная стихия. Однако Россия избежит наводнения и сохранит свои территории нетронутыми.

Прорицатель просил жителей России беречь свои дома, так как именно в РФ хлынет поток беженцев после великого наводнения. Карульский всегда был уверен, что духовная сила русского народа помогает противостоять любым невзгодам.

Ранее сообщалось о нескольких сбывшихся пророчествах знаменитой болгарской ясновидящей Ванги. Она предсказала трагедию подлодки «Курск» и теракты 11 сентября 2001 года в США.