Алена Полынь объяснила значение наскальных рисунков первобытных людей

Наскальная живопись первобытных людей стала одним из первых способов передачи потомкам важных знаний. Об этом в беседе с ФАН рассказала ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

Ведьма прокомментировала предположение израильских ученых о том, что жители каменного века могли изображать на стенах пещер не что иное, как свои галлюцинации, вызванные недостатком кислорода.

«Согласно этой логике, все люди в разных местах Земли галлюцинировали. Дело в другом. Испокон веков люди старались любым доступным способом передать свои знания следующим поколениям. Вначале это были наскальные рисунки, глиняные таблички. Потом появились сказания, мифология, где различные события описывались достаточно аллегорично. Прочитать их мог только тот человек, который понимал, о чем идет речь», — сообщила Алена Полынь.

Ведьма также отметила, что наскальная живопись представляла собой один из первых способов поделиться накопленным опытом с будущими поколениями.

«Если мы рассмотрим современные сказки, то увидим, что они уже переделаны. Изначально это были сказания не для детей. Их целью была передача информации. В некоторых сказках есть ужасные нюансы, о которых малышам знать нельзя. Например, собиратель сказок Александр Афанасьев неоднократно отмечал, что эти сюжеты предназначались для зрелых людей», — пояснила собеседница ФАН.

В завершение она уточнила, возможно, нашим предкам не всегда удавалось удачно отобразить все, что они хотели поведать. На это была простая причина.

«Другой вопрос — насколько эти люди понимали, что именно хотят увековечить. Многое зависело от уровня развития человека», — подытожила ведьма.

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