Цены на вторичное жилье в Испании выросли за последний год

Мадрид, 11 апреля. Аналитики испанского портала Idealista сообщили о росте стоимости жилой вторичной недвижимости за последние 12 месяцев.

Цены на вторичку в королевстве повысились на 1,5% за последний год. Данные приводятся по состоянию рынка за март, когда средняя стоимость одного «квадрата» равнялась 1784 евро, сообщает портал.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Idealista Франсиско Иньярета. По его словам, коронавирусный кризис практически не повлиял на рынок продажи жилой вторичной недвижимости.

«Действия ЕЦБ в отношении ставок, миллионные вливания из ЕС, рекордно низкие цены на ипотечные кредиты и уверенность в скором восстановлении смогли поддержать рынок», — уверен представитель компании.

Уточняется, что поквартальный рост цен составил 0,3%. Больше всего за год вторичка подорожала в Мадридском сообществе, где цены выросли на 3,5%, до 2900 евро за квадратный метр.

Власти Испании ранее решили ужесточить коронавирусные ограничения. Жителей королевства старше шести лет хотели обязать использовать средства индивидуальной защиты на улице, в том числе и на открытых пространствах.