Сент-Винсент погрузился во тьму после нового извержения вулкана Ла Суфриер

Кингстаун, 11 апреля. Массовое отключение электроснабжения и подачи воды наблюдается на острове Сент-Винсент после нового взрыва в вулкане Ла Суфриер. Об этом сообщило местное агентство по предупреждению стихийных бедствий (NEMO) на странице в Twitter.

Massive power outage following another explosive event at La Soufriere Volcano. Lightning, thunder and rumblings. Majority of the country out of power and covered in ash #lasoufriereeruption2021 #explosion # rumblings #poweroutage # — NEMO SVG (@NEMOSVG) April 11, 2021

Над островом висит вулканическая туча, наблюдаются многочисленные молнии, гремит гром. Большинство населенных пунктов осталась без электричества и покрыты пеплом, сообщает NEMO. Сообщение в соцсетях подтверждают местные жители.

С пятницу вулкан Ла Суфриер извергался два раза, столб дыма при первом взрыве достиг высоты в 6 км, второе извержение было менее интенсивным. Унесенный ветром вулканический пепел выпадает даже на расстоянии 200 км на острове Барбадос.

Ashfall in St. Vincent and the Grenadines today, mainly on the North Windward side of the island.#cdema #disastermanagement #disaster pic.twitter.com/JE0l4ieRfP — CDEMA (@cdemacu) April 10, 2021

Из-за стихийного бедствия северную часть острова Сент-Винсент покинули 16 тысяч человек, тысяче пришлось провести ночь в убежище (население Сент-Винсента составляет 110 тысяч человек).

Передвижение на острове затруднено, поскольку дороги покрыты толстым слоем вулканических выбросов. Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадинов Ральф Гонсалвес сообщил, что воздушное пространство над островом закрыто, большинство поселков осталась без водоснабжения. На остров направлены спасательные миссии из Венесуэлы и Барбадоса.

The Barbados Defence Force (BDF) deployed a contingent as part of the Regional Security System’s (RSS) humanitarian assistance and disaster response (HADR) mission to St Vincent and the Grenadines (SVG) in the aftermath of the La Soufrière volcano eruption. pic.twitter.com/R1NInZYaSU — CDEMA (@cdemacu) April 10, 2021

По оценкам сейсмологов, извержение на Сент-Винсенте не собирается затихнуть в ближайшее время — жители постоянно слышал рокот и гул от «работающего» вулкана. Данные спутникового наблюдения показывают, что за пять часов Ла Суфриер выбросил три дымных шлейфа.

St Vincent's #LaSoufrierevolcano has created 3 volcanic 'hot towers' in the last 5 hours on the GOES 16 IR. Enormous columns of latent heat are regularly punching into the stratosphere. If #LaSoufriere continues at this pulse surge, it's likely to be rated at least a level 5 VEI. pic.twitter.com/UdPhzhMbjR — Hauraki Gulf Weather (@GulfHauraki) April 11, 2021

Это значит, что извержение может войти в пятую категорию по шкале вулканической активности — для сравнения, извержение исландского вулкана Эйяфьядлайёкюдль в 2010 году, парализовавшее авиасообщение в Европе, относится к четвертой категории по объему выброшенного пепла.