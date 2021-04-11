Инвестиции Bank of America в экологию достигнут триллиона долларов

Вашингтон, 11 апреля. Один из крупнейших финансовых конгломератов США рассказал о намерении инвестировать в экологический бизнес.

Экологическая инициатива Bank of America получит бюджет объемом в триллион долларов. Эта сумма должна быть потрачена на кредитование компаний, которые допускают минимум парниковых газов и избавляются от углеродного следа. Второй по величине банк Америки будет помогать этим фирмам не только прямой выдачей кредитов. Банк заявляет о намерении помочь в привлечении стороннего капитала, а также о готовности оказать консультационные и инвестиционные услуги.

Bank of America принял экологическую инициативу еще в 2007 году, и с тех пор на ее реализацию было потрачено до 200 млрд долларов. В 2019 году банк ставил себе цель выделить 300 млрд до 2030 года, однако расширил этот объем до триллиона.

Генеральный директор рекламной группы «Успешные проекты» Илья Казарин ранее рассказал, почему компании прибегают к социально полезным инициативам.