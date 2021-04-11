Гидрографы Северного флота обнаружили в Кольском заливе затонувший бомбардировщик

Мурманск, 11 апреля. На дне Кольского залива у мыса Мишуков найден бомбардировщик, подбитый во времена ВОВ. Находку сделали гидрографы Северного флота, которые проверили рассказы местных дайверов.

Гидрологическая служба исследовала дно залива и подтвердила, что на дне находятся останки бомбардировщика, затонувшего в 25 метрах от берега.

Как сказали в пресс-службе Севфлота, гидрологам о находке рассказали местные дайверы. Предполагается, что затонувшая боевая машина относится к числу бомбардировщиков, которые были поставлены Красной армии по ленд-лизу. На дне также нашли носовую часть, которая, вероятно, принадлежала австралийскому транспорту «Алькоу кадет». Неудачную попытку поднять его со дна в 1953 году в книге «Как я первый раз командовал кораблем» описал советско-российский писатель Виктор Конецкий.

На следующей неделе специалисты Северного флота намерены исследовать находку и оценить вероятность подъема бомбардировщика со дна. Кроме затонувшего бомбардировщика гидрологи нашли понтоны и катера, которые не были ранее отмечены на морских картах, и исправили неточности на картах глубин.

Ранее СМИ сообщили, что фрегат Северного флота ВМФ России «Адмирал Касатонов» провел противолодочные учения в Норвежском море. После тренировки экипаж взял курс в акваторию Баренцева моря.