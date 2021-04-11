Логопед-дефектолог рассказал о способах наладить произношение у детей

Москва, 11 апреля. Многие дети испытывают трудности с произношением буквы «р». Как с этим бороться, рассказала логопед-дефектолог Татьяна Герасимова.

Для начала нужно определить, нет ли у ребенка патологий артикуляционного аппарата. Если у малыша короткая уздечка, то в домашних условиях поставить звук «р» не получится. К тому же важно, чтобы родители постоянно занимались с ребенком. Например, можно выполнять упражнение «лошадка» (цоканье языком).

«Все логопедические упражнения рассчитаны на то, чтобы натренировать мышцы языка или мышцы губ и синхронную их работу», — отметила Татьяна Герасимова в интервью для радиостанции «Говорит Москва».

Достаточно уделять выполнению упражнения «лошадка» несколько минут в день, чтобы улучшить произношение буквы, разъяснила специалист. Важно помнить, что к каждому ребенку нужен индивидуальный подход, так как причины, по которым малыши не выговаривают букву «р», совершенно разные.

Учитель-логопед Вита Билуха дала советы молодым специалистам, которые хотят попробовать себя в этой профессии. Логопеды не только учат правильно выговаривать звуки. Сфера компетенций такого специалиста значительно шире. Например, это проблемы с чтением и письмом.