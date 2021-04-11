Андрей Бурковский поделился воспоминаниями о покойном отце Игоря Верника

Москва, 11 апреля. Российский актер театра и кино Андрей Бурковский трогательно почтил память народного артиста России, режиссера Эмиля Верника и признался, что считал покойного хорошим другом.

Вечером 10 апреля на 97-м году жизни от остановки сердца скончался Эмиль Верник — отец известного актера Игоря Верника и журналиста Вадима Верника. О трагедии сообщили наследники народного артиста.

Андрей Бурковский в своем Instagram-аккаунте опубликовал несколько архивных фотографий с Эмилем Верником и признался, что долго не мог подобрать слова, чтобы написать о таком человеке с большой буквы. Он отметил, что считал покойного артиста своим другом и наставником. По словам Бурковского, в свои почти 97 лет Верник-старший был невероятно «ясен», энергичен и очень молод.

«Человек прошёл войну, получил диплом от самой Книпер-Чеховой, создал уникальный «театр у микрофона» на радио СССР, вырастил и воспитал прекрасных детей <...> Эмиль (именно так все его называли) казался нам вечным и мы думали, что будем наслаждаться общением с ним всегда, а этого действительно хотелось всем!» — написал актер в соцсети.

Игорь Верник рассказал, что еще десять дней назад его отец самостоятельно управлял автомобилем. Однако в последнюю неделю здоровье режиссера резко ухудшилось, а 10 апреля его сердце перестало биться.