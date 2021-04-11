Москва надеется на объективное отношение Парижа к вакцине «Спутник V»

Москва, 11 апреля. Россия рассчитывает, что Франция будет относиться непредвзято к российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в посольстве РФ в Париже.

Французские власти пока демонстрируют нежелание закупать препарат «Спутник V». Некоторые депутаты Франции утверждают, что такое решение связано с геополитическими соображениями Парижа.

В Москве рассчитывают на деполитизированный подход Франции к этому вопросу и ожидают, что французская сторона начнет объективно воспринимать «Спутник V».

Ранее еврокомиссар Тьерри Бретон посетовал на запоздалую регистрацию «Спутника V». Он считает, что препарат принимают слишком долго, несмотря на то, что он уже давно показал свою эффективность.