Вьетнам намерен начать прием иностранных туристов с сентября

Ханой, 11 апреля. Специально для полноценного приема иностранных туристов власти Вьетнама разработали дорожную карту.

Предполагаемый план восстановления международных полетов будет состоять из трех основных этапов. Такую информацию журналистам сообщили в управлении гражданской авиации страны.

Первый этап начнется в апреле и закончится в июле. Он будет касаться только жителей Вьетнама, которые по ряду причин не смогли вернуться домой. При этом нахождение в обсерваторе и прохождение теста они будут оплачивать самостоятельно.

Второй этап стартует в июле. Согласно предварительной информации, в это время страна должна восстановить авиасообщение с Тайванем, Южной Кореей и Японией.

Третья часть восстановления авиасообщения начнется в сентябре. В этот период запланировано открытие границ для стран, в которых благоприятная эпидемиологическая обстановка по COVID-19, а также активно проводится вакцинация граждан. Все туристы, которые намерены прилететь во Вьетнам, должны будут пройти семидневный карантин.

На днях стало известно, что Черногория готова наладить отношения с Россией после долгого застоя. Несмотря на это, новое правительство страны вынуждено согласовывать свой внешнеполитический курс с Евросоюзом.