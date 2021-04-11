Власти Алтайского края разбираются в обстоятельствах смерти 12-летней школьницы

Барнаул, 11 апреля. Чиновники минобрнауки Алтайского края уже выясняют обстоятельства гибели 12-летней учащейся лицея. Трагедия произошла в городе Рубцовск.

Первыми об инциденте сообщили пользователи соцсетей, затем информацию подхватили СМИ, на публикации которых обратили внимание сотрудники министерства и уполномоченный по правам ребенка в крае.

В адрес лицея уже направлены необходимые запросы касательно случившегося. В понедельник чиновники и омбудсмен намерены приехать в город, где проведут личный прием родителей школьников.

Согласно неофициальной информации, школьница была вызвана к завучу на разговор, затем она пришла домой. Ребенку резко стало плохо, после чего последовала смерть.

Правоохранители Чувашии устанавливают обстоятельства смерти подростка. Лицеист скончался после урока физкультуры, сообщал ФАН.