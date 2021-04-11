Адвокат Волкова рассказала на «Милонов-шоу» об иностранных грантах «Агоры»

Ведущий передачи «Милонов-шоу» депутат Виталий Милонов затронул интересную тему возможности существования юридической защиты политических взглядов. Гость программы — известная адвокат Виолетта Волкова подтвердила, что такой рынок действительно есть. Однако простой юрист или адвокат не может проникнуть в эту сферу, поскольку ниша уже занята. Волкова привела один из примеров.

«Агора» — правозащитная организация, которая задействует в своей деятельности адвокатов, которая живет на иностранные гранты и распределяет между адвокатами гонорары. Собственно, они так и говорят — «адвокаты «Агоры». Меня, например, это ужасно коробит, потому что адвокат — существо независимое. Мы — вещь в себе. Мы ни от кого не должны зависеть, никому не должны принадлежать, мы должны осуществлять только защиту своих доверителей вне зависимости от интересов третьих лиц», — отметила Волкова.

Ведущий поинтересовался, можно ли отнести правозащитников этой организации к иностранным агентам. Волкова ответила утвердительно и детально обосновала свою позицию.

«Ну, «Агора», конечно, в моем понимании — да. <...> Они какое-то время жили и на гранты РФ, поскольку руководитель «Агоры» входил в Совет по правам человека и смог получить для своей организации гранты. Я прекрасно понимаю, что он живет и на иностранные гранты».

Напомним, что юристы организации «Агора» выступали в качестве защиты блогера Алексея Навального. При этом руководитель группы юристов Павел Чиков и Навальный часто пиарили друг друга. Не удивительно, что они действуют сплоченно, имея на руках иностранные гранты.

Ранее группа правозащитников выпустила доклад, пытаясь оправдать «Фонд борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ). Авторы — руководитель «Агоры» Павел Чиков и глава международной практики организации Кирилл Коротеев — утверждают, что дело в отношении ФБК, который, по данным следствия, незаконно получил деньги, якобы не имеет никакого отношения к отмыванию доходов, поскольку в деле «нет каких-либо данных о незаконности происхождения денег, так и основного преступления, связанного с их получением».

Общественный и политический деятель, доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС Сергей Карнаухов прокомментировал опубликованный доклад «Агоры». По его словам, он направлен на людей, которые не разбираются в правовых аспектах.