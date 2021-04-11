Памятка туристу: сколько стоит и как добраться до «Ласточкиного гнезда» в Ялте

Ялта, 11 апреля. Каждый год туристы со всего мира съезжаются полюбоваться «Ласточкиным гнездом» — красивейшим памятником архитектуры и истории. В преддверии курортного сезона ФАН хочет ознакомить своих читателей с главными достопримечательностями крымского полуострова.

Ласточкино гнездо — величественный замок на краю обрыва, приковывающий к себе восхищенные взгляды в любое время года. Это один из главных символов Крыма, без которого представить солнечный полуостров просто невозможно.

«Удивительное миниатюрное здание на скале Аврора уже столетие по необъяснимым причинам притягивает людей», — рассказывают в управлении «Дворца-замка «Ласточкино гнездо».

Замок открыт для посещения с 10:00 до 16:00 по московскому времени каждый день, кроме понедельника. Стоимость взрослого билета — 100 рублей, детского ― 50 рублей, пенсионеры и студенты при наличии удостоверения могут пройти за 50 рублей, для льготных категорий граждан при наличии удостоверения посещение бесплатно.

Дворец расположен в поселке Гаспра на Южном берегу Крыма, попасть к нему можно на машине или добраться из Ялты двумя способами.

Самый быстрый и требующий наименьших физических усилий ― на катере. Расписание отправления с ялтинской набережной: 09:30, 10:50, 12:10, 13:30, 14:50, 16:10, 17:30. Билеты можно приобрести в кассах недалеко от часовни.

Второй способ ― с помощью маршруток №102 и №27, отправляющихся с ялтинского автовокзала. Они останавливаются на смотровой площадке с видом на «Ласточкино гнездо», оттуда к замку ведет тропа. Также есть маршрут №132, отправляющийся прямо из центра города, однако от остановки вам придется преодолеть 1200 ступеней вниз, а потом столько же ― наверх.

«Спустя 24 года жизни в Крыму побывала на «Ласточкином гнезде». Это безумно красивое место!» — пишет пользователь Instagram Елена Павенская.

Замок «Ласточкино гнездо» увековечен в кинематографе: возле него снимался культовый советский фильм «Человек-амфибия», а также детектив «Десять негритят». Внутри замка проводят обзорные экскурсии, выставки картин и даже торжественные свадебные церемонии.

Ранее ФАН сообщал о завершении третьей за всю историю замка реконструкции.