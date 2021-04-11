Soha: Россия нанесла двойной удар по репутации США на мировом рынке вооружений

Ханой, 11 апреля. Выход российских зенитных ракетных комплексов С-400 на международный рынок все больше тревожит США. Вашингтон рискует потерять лояльных покупателей американских вооружений.

Таким мнением о ситуации на международном рынке вооружений поделились вьетнамские эксперты издания Soha. Вьетнамцы отметили, что поставки С-400 другим государствам заставили Вашингтон развернуть кампанию против российской разработки. США обложили санкциями Турцию в отместку за то, что та закупила дивизион С-400 для своей армии. Под пресс американских санкций рискует попасть и Индия, которая также заключила контракт с Москвой.

Столь активно применять методы «недобросовестной конкуренции» США подталкивает потенциальная угроза, исходящая от С-400. Российский комплекс доказал, что эффективно может противодействовать американским истребителям F-35 и F-22. Если другие страны будут заказывать у Москвы С-400, это может сказаться на продажах американской авиации. Кроме того, Вашингтон намерен продвигать на международном рынке свой комплекс — Patriot PAC-3, но российский аналог может успешно конкурировать с ним.

Таким образом, С-400 нанес по репутации США «двойной удар», сократив число стран, желающих закупать американские системы ПВО и авиацию. Резюмируя, в Soha заметили, что именно поэтому США направили «тотальные усилия» на то, чтобы помешать продаже С-400 другим странам.

Ранее прессе стало известно, что установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» будут включены в состав колонны бронетехники на параде Победы в Москве.