Как гражданская война возродила «Аль-Каиду» в Йемене

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В Йемене активизировалась террористическая группировка «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ). Боевики пытаются закрепиться в южной провинции Абьян, воспользовавшись тем, что в стране идет гражданская война. Уже начались нападения террористов на военные объекты сразу в нескольких провинциях.

Так, 18 марта в районе Ахвар в провинции Абьян был атакован блокпост проправительственных сил. Погиб один военнослужащий, несколько человек получили ранения.

Yémen : Un soldat a été tué et d'autres membres des forces de Hadi soutenu par l'Arabie saoudite ont été blessés, aujourd'hui, lundi, lors d'affrontements avec des hommes armés appartenant au Conseil de transition du Sud (STC) soutenu par les EAU dans le gouvernorat d'Abyan. pic.twitter.com/dze5gpVdF0 — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) April 5, 2021

После этого произошли нападения на позиции хуситов из движения «Ансар Аллах» в районе Майрас в провинции Байда на юго-западе Йемена, а также ракетный обстрел базы сил саудовской коалиции в районе Балхаф в провинции Шабва, расположенной в центральной части страны.

Ответственность за все атаки взяла на себя некогда разгромленная группировка «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (AQAP), являющаяся региональным филиалом международной террористической организации «Аль-Каида».

English translation of #AQAP statement denying the arrest of its leader, Khalid #Batarfi, and killing of Saad Atef al #Awlaqi, the second-in-command. pic.twitter.com/WDoxIZ983m — switched (@switch_d) April 9, 2021

Более того, за короткое время террористы взяли под свой контроль часть территории Йемена.

Появление «Аль-Каиды» в Йемене

Атакованные йеменской «Аль-Каидой» районы Шабва и Абьян прежде были опорными районами боевиков этой группировки, которую сформировали последователи другой террористической организации — «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) — появившейся на севере Йемена в 1980-х годах с целью переправки завербованных членов в Афганистан для борьбы с Советским Союзом.

После начала вывода советских войск из Афганистана в 1988 году боевики вернулись в Йемен, где сформировали местное отделение «Аль-Каиды». Поначалу они атаковали американские объекты, а в 2011 году в Йемене началось восстание против тогдашнего президента Али Абдаллы Салеха. Йеменская «Аль-Каида» присоединилась к повстанцам и взяла контроль над Абьяном.

Гражданская война

Влияние группировки в Йемене усилилось после 2014 года, когда революция окончательно переросла в гражданскую войну между повстанцами хуситами и йеменским правительством.

В середине августа того года в стране начались массовые демонстрации после того, как власти объявили о сокращении субсидий на нефтепродукты. Основным требованием была отставка правительства.

Демонстрации переросли в столкновения с силовиками, а в сентябре хуситы взяли под свой контроль несколько районов Саны — столицы Йемена. Они захватили госучреждения и установили блокпосты.

В январе 2015 года мятежники взяли президентский дворец. 22 января сменивший Али Салеха президент Йемена Мансур Хади подал в отставку. Позднее политику удалось сбежать в Аден, где он сделал заявление об отзыве своего прошения об отставке.

Йеменского лидера поддержали Саудовская Аравия и ОАЭ. В настоящий момент в Йемене идет гражданская война, в которой поддерживаемые саудовской коалицией войска Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам, которым в свою очередь помогает Иран.

Поддержавшие мятежников боевики «Аль-Каиды» взяли под свой контроль районы Абьян и Шабву. Правда позже террористы были разбиты проправительственными силами.

«В 2016 году Объединенные Арабские Эмираты сформировали и оснастили силы безопасности в Абьяне и Шабве. Контрразведка активно работала с представителями племен и сумела нанести ощутимый удар по террористическому подполью, захватив 90% его участников», — рассказывает глава одного из местных племен Салем аль-Отхали.

После разгрома активность боевиков «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» существенно снизилась.

Возрождение террористического подполья

В период с 2017 по 2019 годы йеменская «Аль-Каида» была известна преимущественно публичной деятельностью в информационном пространстве.

AQAP 13 сентября 2017 года в своем англоязычном журнале Inspire 17 опубликовала инструкцию, как пускать американские поезда под откос. После этого официальный представитель «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» Халид Батарфи начал выступать с видеороликами, в которых призывал атаковать США, Великобританию, Францию, Израиль.

С января 2018 года Батарфи стал обращаться к йеменцам с предложением восстать против присутствия ОАЭ и Саудовской Аравии в Йемене.

В 2019 году в Абьяне начались боевые действия. Состоящие большей частью из террористов «Братьев-мусульман» мятежники взяли контроль над территорией, и теперь боевики дружественной им группировки AQAP активизировались в этой провинции.

По словам шейха одного из племен Салема аль-Отхали, сейчас «Аль-Каида» начала вербовку бойцов в своих прежних опорных пунктах Мудья и Аль-Махфед.

Скорее всего, найти сторонников террористам удастся достаточно быстро. Отсутствие активной деятельности не означало уход террористической организации из Йемена. За эти годы группировка, предположительно, сформировала спящие ячейки, из которых был создан нынешний костяк, к которому теперь примыкают новые боевики. Радикальные исламисты становятся новой угрозой стабильности региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.