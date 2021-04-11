Мишустин одобрил финансирование строительства водопропускных сооружений на Волге

Москва, 11 апреля. Постановление о выделении 23,9 млн рублей на строительство водопропускных сооружений в Волгоградской области подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Финансирование в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» позволит ускорить строительство в регионе водопропускных сооружений на территории Волго-Ахтубинской поймы, следует из сообщения пресс-службы кабмина. Речь идет о специальных конструкциях, направляющих паводковые воды, которые также будут препятствовать оттоку после сезона паводков.

Данная мера направлена на улучшение наполняемости рек и озер, повышение качество водоснабжения жителей региона и обеспечение ресурсом сельхозпроизводителей. Кроме того, планируется укладка щебеночного покрытия на у на участках грунтовых дорог, которые проходят над гидросооружениями. Это улучшит транспортную доступность отдаленных территорий. Федпроект «Оздоровление Волги» реализуется в период с 2018 по 2024 год.

Правительство РФ ранее утвердило порядок приобретения лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями. Для оказания помощи тяжелобольным детям, которым нужна поддержка фонда «Круг добра» появится специальный информационный ресурс.

В ХМАО построят пять полигонов ТКО с ежегодной мощностью переработке сырья 590 тысяч тонн. На всех объектах, как пишет INFOX, запустят комплекс для сортировки твердых коммунальных отходов на отдельные части.