Бишкек, 11 апреля. Киргизские местные выборы и конституционный референдум организованы на хорошем уровне. С таким заявлением выступил глава мониторинговой группы МПА СНГ Дилшод Рахмон.

По словам эксперта, Киргизия подошла с профессиональной стороны к организации избирательного процесса.

«Результат — сегодняшнее активное участие народа непосредственно в волеизъявлении», — сказал руководитель мониторинговой группы.

Дилшод Рахмон подчеркнул, что наблюдатели хорошо отзываются об обстановке на избирательных участках, а народ имеет «позитивный дух».

Как стало известно ранее, Соединенные Штаты пытаются устроить цветную революцию в Киргизии.