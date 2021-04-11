Актриса Татьяна Арнтгольц поделилась редким снимком с супругом

Москва, 11 апреля. Актриса и телеведущая Татьяна Арнтгольц опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок со своим супругом, звездой сериала «Кухня» Марком Богатыревым.

В середине марта Арнтгольц и Богатырев стали родителями. У пары родился замечательный сын, которого назвали Данилой. Для звезды «Кухни» этот малыш стал первым, а вот у Татьяны есть 11-летняя дочь Маша, которая родилась в браке с коллегой Иваном Жидковым. По словам артистки, ее избранник трогательно относится к падчерице: они смогли подружиться и прекрасно ладят между собой.

Вторую беременность Арнтгольц не стала афишировать. Через две недели после родов она вернулась на съемочную площадку передачи “Жди меня”. Звездная пара, судя по всему, даже находит время и выбирается на романтические прогулки.

Недавно в Stories актриса поделилась снимком, сделанным на открытой террасе одного из столичных кафе. Новоиспеченные родители выглядят счастливыми, но немного уставшими. Недосып и тени под глазами Арнтгольц и Богатырев скрывают под солнцезащитными очками.

Молодой отец вовсю наслаждается счастливыми моментами. Не так давно он снова поблагодарил поклонников за многочисленные сообщения с теплыми пожеланиями, а также в Stories показал снимок с прогулки с наследником.