Модель Оксана Самойлова похвасталась роскошным завтраком на отдыхе в Стамбуле

Стамбул, 11 апреля. Известная российская модель, бизнесвумен Оксана Самойлова с супругом Денисом Устименко-Вайнштейном (Джиган) и детьми улетела на выходные в Турцию.

Самойлова опубликовала в Instagram видео с роскошным завтраком на крыше дома, откуда открывается потрясающий вид на Стамбул. Звезда похвасталась, что отлично отдыхает со своей семьей.

«Как все-таки классно улететь на несколько дней погулять. Это мы в Стамбуле и нам очень холодно. Все дни до нашего приезда и сразу после тут шикарная весна», — поделилась жена Джигана.

На опубликованных кадрах видно, что семья Устименко готовится завтракать. На столе стоят две большие тарелки со свежими фруктами и чай в традиционных стеклянных стаканчиках в форме тюльпана. Публикация всего за полдня набрала более 2,8 млн просмотров.

«Круто с семьей! Мы тоже ездили все время с детьми, сейчас им уже 18 и 28 лет», — написала пользовательница. «Погода не так важна, главное, что поехали семьей», — добавил еще один фолловер.

Ранее сообщалось, что рэпер Джиган подарил супруге автомобиль премиум-класса. Он показал поклонникам Rolls Royce стоимостью в десятки миллионов рублей.