Рамадан 2021: когда наступает и заканчивается, что нельзя делать, Ураза-байрам

Для последователей ислама вечером в понедельник наступает очень важный период — священный месяц Рамадан. Это время подготовки к празднику разговения, который носит название Ураза-байрам (Ид аль-Фитр).

Рамадан 2021 начинается с вечера понедельника, 12 апреля, и заканчивается вечером в среду, 12 мая. Ураза-байрам 2021 празднуют в мае: с вечера среды, 12 мая, до вечера четверга, 13 мая. Подробнее — в материале ФАН.

Рамадан: что можно и нельзя делать

Рамадан — это время физической и духовной подготовки последователей ислама к празднику Ураза-байрам. В переводе с арабского слово «рамадан» означает «жаркий», «знойный», поскольку наступление этого месяца на Востоке чаще всего приходится на жаркое время года. Поэтому строгие, нелегкие в исполнении ограничения и запреты, которые действуют в Рамадан, считаются особенно ценными для Аллаха.

В течение всего Рамадана верующим запрещено есть и пить все светлое время суток, накладываются и другие ограничения. Пищу можно принимать только после захода солнца. Подробнее о правилах Рамадана и о том, кто освобождается от поста, рассказывается в материале ФАН, а также в инфографике.

Кроме поста верующим в Рамадан предписаны и другие запреты и обязательства. Например, нужно пять раз в день совершать намаз (произносить специальную мотиву), делать взносы в пользу бедных и произносить символ веры для каждого мусульманина: «Нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк его».

По окончании месяца Рамадан, вечером 12 мая, наступает праздник Ураза-Байрам, подробнее о нем читайте в материалах ФАН.