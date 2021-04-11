Саратовские спасатели за три часа отыскали заблудившегося в степи водителя

Саратов, 11 апреля. Машина местного жителя застряла в степи, и водитель отправился на поиски помощи. Однако в итоге он заблудился и обратился в МЧС.

Мужчина, находясь за рулем ВАЗ-2107, пытался пересечь поле в Новоузенском районе. Однако автомобиль застрял, и гражданин отправился на поиски помощи.

В итоге водитель заблудился и позвонил в службу спасения. Поисковая операция, продлившаяся три часа, завершилась успехом — мужчину удалось найти. Спасатели вывели заблудившегося гражданина из степи, медицинская помощь ему не понадобилась.

Ранее РИАМО писал о заблудившейся девушке, которую вывели из парка «Лосиный остров».