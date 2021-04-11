Полковник Поликарпов вспомнил, как войска ПВО прошли путь от дирижаблей до ракет

Москва, 11 апреля. Войска ПВО являются важным элементом обороны России, заявил командир дивизии противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО, полковник Олег Поликарпов.

В России 11 апреля отмечается День войск противовоздушной обороны. На российской территории войска ПВО впервые появились в 1914 году, и с тех пор прошли долгий путь модернизации и усилений. В годы Первой мировой войны применялись аэростаты и дирижабли для препятствия вражеским самолетам. Во время Великой Отечественной войны зенитчики уничтожили тысячи вражеских самолетов.

За более чем 100 лет задачи войск ПВО практически не изменились, передает слова полковника издание Nation News. Военнослужащие все так же должны отражать любую угрозу с воздуха и из космоса. Для этого Минобороны РФ снабжает зенитчиков современной техникой и снаряжением с высоким приоритетом.

В строю находятся не имеющие аналогов в мире комплексы С-400 «Триумф», ЗРПК «Панцирь-С», радиолокационные станции различных типов, установки автоматизации «Фундамент-М». Поликарпов отметил, что возможности российской техники позволяют уничтожить любую цель.

Пресс-служба Северного флота ранее сообщила о подготовке к стрельбам расчетов С-400. Также благодаря С-400 без единого выстрела удалось остановить полет американских истребителей, передает «Царьград».