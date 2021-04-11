Тюльпаны распустились в сочинском «Дендрарии»

Сочи, 11 апреля. Весенние цветы распустились сразу в двух местах парка «Дендрарий». Например, там представлены пионовидные тюльпаны с махровыми лепестками.

Впервые использовать цветы для украшения сочинского парка начали больше десяти лет назад. Работники «Дендрария» обычно высаживают их в конце осени и каждый год меняют сорта тюльпанов. В этому году жители и гости Сочи могут увидеть тюльпаны следующих сортов: Apeldoorn’s Elite, Valery Gergiev и Dream Touc.

«Главным украшением по-прежнему остается сорт Aveyron — долгоцветущий, с насыщенно-розовыми лепестками», — сообщила инженер отдела паркового хозяйства ФГБУ «Сочинский национальный парк» Флера Петрунина.

В середине марта в Ботаническом саду Санкт-Петербурге зацвело одно из самых красивых декоративных растений Азии — китайская глициния. Жителям Северной столицы продемонстрировали сразу два экземпляра цветка.