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Велопробег «Поехали» прошел возле нового Парка покорителей космоса в Энгельсе

Велопробег «Поехали» прошел возле нового Парка покорителей космоса в ЭнгельсеЭнгельс, 11 апреля. Сотни участников приняли участие в велопробеге «Поехали!», посвященном 60-летию со дня полета в космос Юрия Гагарина. Мероприятие проходило на велодорожке, недавно построенной на подъезде к новому Парку покорителей космоса. Помимо простых любителей езды на велосипеде, участие в пробеге также принимали и профессиональные спортсмены, в том числе и чемпион Европы по зимнему триатлону Дмитрий Брегеда. 

«Очень здорово, дорожка хорошая! Впечатления замечательные, будем сюда регулярно приезжать покататься. Очень красиво, много места, природа вокруг замечательная. У нас не так много таких спортивных объектов, хорошо, что они постепенно появляются», — рассказал корреспонденту ФАН участник велопробега Сергей Киселев. 

Ранее ФАН делал репортаж про Парк покорителей космоса. В понедельник новый культурный объект посетит президент России Владимир Путин.  

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