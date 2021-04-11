Бюджеты Еврейской АО и Костромской области получат поддержку от кабмина

Москва, 11 апреля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил выделение более 2,8 млрд рублей на поддержание стабильности бюджетов Еврейской автономной области (ЕАО) и Костромской области.

Более 1,5 млрд рублей будет направлено в Еврейскую АО для финансирования расходов на медицинское страхование неработающих граждан и социальные выплаты, а также пополнение фонда оплаты труда. Бюджет Костромской области получит 1,36 млрд рублей, эти средства пойдут на зарплаты работникам бюджетной сферы, следует из пояснительной записки к постановлению.

Данное решение правительства окажет поддержку властям на местах исполнить социальные обязательства перед гражданами и позволит укрепить доходную часть бюджетов субъектов.

Председатель кабмина ранее подписал постановление о выделении более 1,6 млрд рублей на оснащение медицинских, образовательных и спортивных учреждений в стране. В медучреждения будут доставлены автомобили скорой помощи, в образовательные организации — комплексы для дезинфекции рук и измерения температуры.

Депутаты Воронежской областной Думы согласовали выделение средств на начало реконструкции Остужевской развязки рамках недавно проведенной корректировки бюджета. Кроме того, как пишет INFOX, достигнута договоренность с Минтрансом о финансировании работ из средств федерального бюджета в сумме 223 млн рублей на текущий год и 940 млн на следующий.