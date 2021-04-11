Военный аналитик назвал главного конкурента российского стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 11 апреля. Российский перспективный стелс-бомбардировщик ПАК ДА станет главным конкурентом разрабатываемого в США B-21 Raider, считает военный эксперт Андрей Коц.

Министерство обороны России окончательно определилось с курсом в рамках создания нового отечественного малозаметного бомбардировщика, отметил Коц в статье для РИА Новости. По его словам, главными критериями станут стелс-возможности самолета, большой радиус действия и обширный выбор различного вооружения. Он уточнил, что крылатую машину собираются поставить на вооружение до 2027 года, заменив ей в войсках «старичка» Ту-95МС.

Внешний вид самолета до сих пор находится под грифом секретности, а в Сети можно обнаружить лишь рендеры, на которых изображен предполагаемый облик ПАК ДА, подчеркнул аналитик. Он напомнил, что настоящие фотографии Су-57, который на момент проектирования имел название ПАК ФА, появились уже после того, как истребитель совершил первый полет, а бомбардировщик должен впервые подняться в воздух в 2025-2026 годах.

Характеристики ПАК ДА также держатся в секрете, однако уже известно, что планер машины будет выполнен по схеме «летающее крыло», уточнил автор статьи. По его словам, подобное решение положительно влияет на радиолокационную малозаметность самолетов. Высокая скрытность позволит бомбардировщику абсолютно безнаказанно уничтожать вражеские наземные цели, незаметно уходя из зоны действия средств противовоздушной обороны противника. Кроме того, новинка будет передвигаться на дозвуковых скоростях, что снизит расход топлива и повысит дальность его действия, а стелс-возможности ПАК ДА избавят экипаж от необходимости оперативно уходить из зоны действия систем ПВО неприятеля.

«Подтверждены сверхнизкие показатели площади эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) ПАК ДА, вычисленные еще на этапе научно-исследовательских работ методами компьютерного моделирования», — приводит аналитик слова источника РИА Новости в ОПК.

США в настоящий момент имеют подобный бомбардировщик B-2 Spirit, однако настоящим конкурентом ПАК ДА станет перспективный B-21 Raider, над которым сейчас работают американские специалисты, отметил Коц. По его словам, этот самолет будет иметь схожие с российским образцом характеристики. Разработка инженеров из Соединенных Штатов будет создана по такой же схеме и для выполнения тех же целей. Предполагается, что, помимо ядерного вооружения, B-21 станет носителем гиперзвуковых ракет AGM-183A ARRW, которые должны пойти в серию в следующем году. Аналитик подчеркнул, что в настоящий момент Россия лидирует в этой области, так как гиперзвуковое оружие воздушного базирования уже имеется в распоряжении ВС РФ.

Ранее перспективный ПАК ДА попал в список самых смертоносных российских бомбардировщиков, составленный американскими экспертами.