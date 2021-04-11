Поклонники осыпали комплиментами молодую маму Марии Горбань

Москва, 11 апреля. Известная российская актриса Мария Горбань погуляла по весенней Москве в компании дочери Стефании и мамы Ларисы Зибровой.

Звезда сериала «Кухня» опубликовала снимки с прогулки в Instagram. Артистка похвасталась своей молодой мамой — стройной и подтянутой женщиной. Лариса была одета в стильные черные брюки, удобные кроссовки в тон, болотную куртку с черным снудом. Родительница Марии Горбань с удовольствием позировала 34-летней дочери.

Публикация звездной блондинки за полдня набрала более 24 тысяч лайков. Поклонники осыпали комплиментами маму Горбань. Они заметили, что Мария на нее очень похожа.

«Маша, какая у вас крутая, стильная и молодая мама. Реально браво, выглядит просто шикарно», — восторженно заметила пользовательница. «Просто невероятная женщина, такая стройная, молодая! Видно, что человек счастлив и радуется каждому дню, с позитивным настроем», — добавил фолловер.

Ранее сообщалось, что Мария Горбань отдыхала на Бали в компании подруг. Она поделилась с поклонниками смелыми снимками с пляжа. Артистка похвасталась идеальной фигурой с ровным загаром.