Стоцкая и Макеева примирились после многолетнего конфликта из-за главной роли в мюзикле

Москва, 11 апреля. Певица Анастасия Стоцкая и актриса Анастасия Макеева встретились в студии «Секрета на миллион» и обсудили свой давний конфликт, разгоревшийся во время работы над мюзиклом «Чикаго».

В легендарной постановке было задействовано больше количество отечественных звезд. Стоцкая рассчитывала, что она получит главную роль, однако режиссер решил, что яркую Рокси Харт должна играть Макеева. Между артистками тут же возникли разногласия. Конфликт только усугубляли слухи, которыми оброс спектакль. В прессе появилась информация, что певица не получила роль из-за возраста и нестандартной комплекции.

«Когда я смотрела премьеру, у меня было ощущение, что я смотрю на любимого мужчину, который в этот момент любит другую женщину. Я пришла домой, я просто рыдала в голос в ванной», — призналась Анастасия Стоцкая в эфире программы «Секрет на миллион».

Обе Анастасии, не привыкшие сдаваться, не упускали возможности обидеть друг друга через СМИ. Так, певица указала на слабые вокальные данные своей коллеги по мюзиклу, а Макеева больно задела оппонентку, намекнув, что та сильно располнела из-за беременности. В разговоре с ведущей Лерой Кудрявцевой актриса заявила, что к разногласиям их подтолкнули журналисты, искажавшие слова. Кроме того, Макеева призналась, что роль Рокси Харт не принесла ей счастья.

«Настя рыдала. А я рыдала параллельно. Я каждый день приносила заявление на увольнение. Со мной велись беседы. Я по 40 минут сидела с валерьянкой. Меня уговаривали. Мне было очень тяжело», — вспоминает артистка.

В шоу «Секрет на миллион» Анастасия Макеева призналась в четырех попытках сделать ЭКО. Процедура оказалась безрезультатной из-за генетической особенности организма, но актриса не теряет надежд стать мамой.