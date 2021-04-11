В Абхазии начались выборы в районные органы власти

Сухум, 11 апреля. Выборы в органы местного самоуправления стартовали в Абхазии. Избирательные участки открылись утром и будут работать в течение 12 часов.

Выборы депутатов осуществляются по одномандатным округам. На участках дежурят сотрудники силовых структур, а компетентные учреждения напомнили гражданам о необходимости соблюдать социальную дистанцию, носить маски и пользоваться средствами индивидуальной защиты в местах скопления людей.

Право участвовать в голосовании на выборах принадлежит каждому гражданину страны, достигшему 18-летнего возраста. Отмечается, что в ходе текущей избирательной кампании из бюллетеня исключен пункт «против всех».

Ранее стало известно, что при посещении Абхазии в роли туриста нет необходимости соблюдать карантин и предоставлять справки.