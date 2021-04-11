В ДНР обвинили ВСУ в размещении 49 единиц техники в населенных пунктах Донбасса

Донецк, 11 апреля. Подразделения Вооруженных сил Украины разместили 49 единиц вооружения и военной техники в населенных пунктах Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

По данным ведомства, украинские силовики намеренно размещают тяжелое вооружение вблизи жилых домов и муниципальных объектов. Разведка Народной милиции ДНР обнаружила на позициях ВСУ боевые машины пехоты, самоходные зенитные установки и противотанковые пушки.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в последние месяцы украинская сторона формирует ударную группировку вдоль линии соприкосновения сторон в Донбассе. При этом данные действия сопровождаются информационной кампанией, с помощью которой Киев пытается отвлечь граждан Украины от экономических и социальных проблем. Кроме того, руководство Украины намеренно провоцирует обострение ситуации в Донбассе, надеясь получить от своих западных союзников денежную помощь.