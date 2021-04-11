Вору в Саратове хватило 40 минут для проникновения и бегства с объемной добычей

Саратов, 11 апреля. Полицейские оперативно раскрыли кражу, которая была совершена всего за 40 минут. Житель города был задержан, его хорошо «знают» в правоохранительных органах.

К стражам порядка обратилась 57-летняя жительница Заводского района. Потерпевшая сообщила о краже и даже обозначила временной промежуток, в течение которого было совершено преступление.

Заявительница указала, что из ее квартиры неизвестный похитил 24 тысячи рублей, телевизор и приставку. Материальный ущерб превысил 40 тысяч рублей.

В день обращения силовики вышли на след подозреваемого. Им оказался 38-летний горожанин. Мужчина ранее отсидел за грабежи и кражи. Деньги злоумышленник успел потратить.

Жительница Петербурга стала жертвой квартирного вора. Преступник лишил ее денег и ценностей на миллион рублей, сообщал ФАН.